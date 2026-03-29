На пути к здоровью: в Приангарье снизилась заболеваемость туберкулезом

В числе главных принципов работы названы пациентоориентированный подход, расширение практики видеоконтролируемого лечения, когда пациент фиксирует приём препаратов на видео и отправляет врачу, а также внедрение современных методов диагностики. Так, в январе была открыта новая ПЦР-лаборатория, позволяющая определять чувствительность возбудителя к трём группам лекарств. Кроме того, планируется совершенствование системы принудительной госпитализации для граждан, уклоняющихся от лечения — её эффективность уже приближена к 100%. Отдельное внимание уделяется межведомственному взаимодействию, направленному на расширение охвата профилактическими осмотрами групп риска.