На пути к здоровью: в Приангарье снизилась заболеваемость туберкулезом

IrkutskMedia, 29 марта. В рамках недели, посвящённой профилактике инфекционных заболеваний и приуроченной ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, специалисты фтизиатрической службы Иркутской области подвели итоги работы. По итогам 2025 года и начала 2026 года отмечена устойчивая положительная динамика ключевых эпидемиологических показателей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам главного врача Иркутской областной клинической туберкулёзной больницы Михаила Кощеева, уровень заболеваемости туберкулёзом в Приангарье снизился на 15,3% по сравнению с 2024 годом и составляет 40,3 случая на 100 тысяч жителей. В течение 2025 года зарегистрировано 937 новых случаев. Одновременно уровень смертности от этого заболевания уменьшился на 22%.
«Это очень серьезное достижение, результат планомерной совместной работы. Сегодня туберкулез в Иркутской области уже не является фактором, обусловливающим эпидемиологическое неблагополучие. Вся необходимая медицинская помощь, включая лечение сложных и лекарственно-устойчивых форм туберкулеза, полностью доступна жителям Приангарья», — заявил Михаил Кощеев.
Активный контингент больных туберкулезом в регионе насчитывает 1479 человек. Ещё свыше 22 тысяч жителей с факторами риска находятся на диспансерном наблюдении. Главный внештатный фтизиатр Минздрава Иркутской области Елена Зоркальцева подчеркнула, что современный социальный портрет больного туберкулёзом выглядит следующим образом: более 60% — люди без работы, около 70% — мужчины. Вместе с тем врачи фиксируют рост числа выявленных случаев среди женщин детородного возраста и пожилых людей, что связывают с улучшением качества диспансерного обследования.
Особое внимание специалисты уделяют заболеваемости среди детей и подростков. В 2025 году туберкулёз был диагностирован у 20 детей и 18 подростков. Елена Зоркальцева призвала родителей не игнорировать иммунодиагностику — пробы Манту и Диаскинтест — а также своевременно проводить вакцинацию, подчеркнув, что эти меры помогают предотвратить тяжёлое течение болезни.
На научно-практической конференции, посвящённой итогам работы фтизиатрической службы, были обозначены основные направления дальнейшей работы. В мероприятии приняли участие более 70 делегатов. Михаил Кощеев представил доклад с ключевыми стратегическими приоритетами до 2030 года.
В числе главных принципов работы названы пациентоориентированный подход, расширение практики видеоконтролируемого лечения, когда пациент фиксирует приём препаратов на видео и отправляет врачу, а также внедрение современных методов диагностики. Так, в январе была открыта новая ПЦР-лаборатория, позволяющая определять чувствительность возбудителя к трём группам лекарств. Кроме того, планируется совершенствование системы принудительной госпитализации для граждан, уклоняющихся от лечения — её эффективность уже приближена к 100%. Отдельное внимание уделяется межведомственному взаимодействию, направленному на расширение охвата профилактическими осмотрами групп риска.
На конференции также представили доклады главный врач областной детской туберкулезной больницы Светлана Пугачева, специалисты по хирургической помощи, кардиологии, гастроэнтерологии и другим направлениям.
Ранее агентство сообщало, что неделя поддержания и укрепления иммунитета прошла в Иркутской области. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Иркутской области, ассистент кафедры эпидемиологии и микробиологии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования Юрий Лысанов рассказал о причинах роста острых респираторных и кишечных инфекций зимой, профилактике заболеваний и поддержании здорового образа жизни.