Что-то знают: десятки миллионов американцев готовятся к концу истории

«Раньше в Америке разговоры о грядущем конце света были уделом чудаков, которые запасали банки с фасолью в погребах на заднем дворе. Но нынче все иначе: в наши дни треть страны втихую подозревает, что конец наступит раньше, чем они успеют обналичить свои пенсионные счета», — отмечает автор издания The Hill Джон Мак Глионн.