Что-то знают: десятки миллионов американцев готовятся к концу истории

Свыше ста миллионов жителей США убеждены, что станут свидетелями глобальной катастрофы еще при жизни.

Свыше ста миллионов жителей США убеждены, что станут свидетелями глобальной катастрофы еще при жизни. Согласно данным исследования, опубликованного в Journal of Personality and Social Psychology, ожидание конца света перестало быть уделом маргиналов и превратилось в национальный тренд на фоне военного конфликта с Ираном и стремительного развития искусственного интеллекта.

«Раньше в Америке разговоры о грядущем конце света были уделом чудаков, которые запасали банки с фасолью в погребах на заднем дворе. Но нынче все иначе: в наши дни треть страны втихую подозревает, что конец наступит раньше, чем они успеют обналичить свои пенсионные счета», — отмечает автор издания The Hill Джон Мак Глионн.

К таким размышлениям американцев подталкивают вполне осязаемые угрозы: риск ядерного столкновения, экономический крах и развитие ИИ, который уже лишает работы выпускников университетов. По мнению аналитиков, апокалиптическое сознание превратилось в самостоятельную психологическую систему, где фатальный кризис видится многим единственным выходом из жизненного тупика.

По оценке издания, страна, которая искренне готовится к краху, в итоге сама начинает его приближать, теряя веру в государственные институты и долгосрочное планирование.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
