Что-то знают: десятки миллионов американцев готовятся к концу истории

Свыше ста миллионов жителей США убеждены, что станут свидетелями глобальной катастрофы еще при жизни. Согласно данным исследования, опубликованного в Journal of Personality and Social Psychology, ожидание конца света перестало быть уделом маргиналов и превратилось в национальный тренд на фоне военного конфликта с Ираном и стремительного развития искусственного интеллекта.
«Раньше в Америке разговоры о грядущем конце света были уделом чудаков, которые запасали банки с фасолью в погребах на заднем дворе. Но нынче все иначе: в наши дни треть страны втихую подозревает, что конец наступит раньше, чем они успеют обналичить свои пенсионные счета», — отмечает автор издания The Hill Джон Мак Глионн.
К таким размышлениям американцев подталкивают вполне осязаемые угрозы: риск ядерного столкновения, экономический крах и развитие ИИ, который уже лишает работы выпускников университетов. По мнению аналитиков, апокалиптическое сознание превратилось в самостоятельную психологическую систему, где фатальный кризис видится многим единственным выходом из жизненного тупика.
По оценке издания, страна, которая искренне готовится к краху, в итоге сама начинает его приближать, теряя веру в государственные институты и долгосрочное планирование.