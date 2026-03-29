Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сухая и солнечная погода, температура воздуха до плюс 19 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сегодня в Москве и по области ожидается солнечная и сухая погода. Температура воздуха плюс 16 — плюс 19 (рекорд плюс 17,4 градуса — 2020 год)», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный, восточный со скоростью 2−7 метров в секунду.
«Показания барометров будут меняться мало и составят 748 миллиметров ртутного столба», — добавил он.