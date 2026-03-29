Мама знала, но не остановила: в Челябинской области задержали подростка на электромотоцикле

В Челябинской области задержали подростка на электромотоцикле.

Источник: Управление Госавтоинспекции Челябинской области

В Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции в рамках акции «Весенние каникулы» продолжают рейды против юных водителей. Очередной остановленный — 15-летний парень, который мчался на электромотоцикле. Полицейские применили специальную тактику, чтобы не допустить падения и травм. За рулем оказался подросток, а следом в отдел доставили и его маму.

В отделении выяснилось: родительница знала, что сын катается на опасной покупке. Сам парень рассказал, что транспорт — его личная гордость.

— Я со спортзала ехал, — объяснил парень инспекторам. — Заработал на него сам. Два лета раздавал листовки, велосипеды собирал. Недавно купил.

Мотоцикл отправили на спецстоянку. Сейчас материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних. Родительнице грозит административная ответственность по статье 5.35 КоАП РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию.

В Госавтоинспекции в очередной раз напоминают: питбайки и электромотоциклы — спортинвентарь для закрытых площадок, а не для городских улиц. Выезжать на дороги общего пользования можно только с 16 лет, после обучения в автошколе и сдачи экзамена. И обязательно — в мотошлеме и защите.