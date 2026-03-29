Мама знала, но не остановила: в Челябинской области задержали подростка на электромотоцикле

В Госавтоинспекции в очередной раз напоминают: питбайки и электромотоциклы — спортинвентарь для закрытых площадок, а не для городских улиц. Выезжать на дороги общего пользования можно только с 16 лет, после обучения в автошколе и сдачи экзамена. И обязательно — в мотошлеме и защите.