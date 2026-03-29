Роспотребнадзор: В России не обнаружили вариант COVID-19 «Цикада»

Вариант COVID-19 BA.3.2, известный как «Цикада», пока не выявлен в России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве пояснили, что этот подвариант относится к линии «Омикрон» и начал распространяться в мире с конца 2024 года, а заметное эпидемиологическое значение получил в 2025 году. По данным международного мониторинга, случаи BA.3.2 фиксировались с ноября 2024 года по февраль 2026 года, в том числе в Европе с лета 2025 года.
Специалисты отметили, что интерес к «Цикаде» связан с ее генетическими особенностями, в том числе изменениями в S-белке. По их словам, это может указывать на потенциальную способность обходить иммунную защиту, однако данных о более тяжелом течении болезни нет.
В Роспотребнадзоре добавили, что продолжают постоянный мониторинг штаммов COVID-19. Ведомство проводит молекулярно-генетические исследования по всей стране и отслеживает изменения вируса с помощью специализированных баз данных, передает ТАСС.
