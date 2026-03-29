В нескольких регионах Казахстана закрыты дороги

По состоянию на 08:00 29 марта движение для всех видов автотранспорта открыто на следующих участках республиканских автодорог:
Акмолинская область:
автодорога «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ», км 16−200 (город Астана — граница Павлодарской области).
Павлодарская область:
автодорога «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ», км 200−415 (граница Акмолинской области — поселок Атамекен); автодорога «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты», км 1135−1206 (граница Карагандинской области — поселок Шидерты); автодорога «Калкаман — Баянауыл — Умуткер — Ботакара», км 0−231 (поселок Калкаман — граница Карагандинской области); автодорога «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ», км 0−152 (город Павлодар — граница РФ); западный обход города Павлодар (мост через реку Иртыш), км 0−15 (от поселка Кенжеколь до транспортной развязки Аксу); автодорога «Атамекен — Аксу — Коктобе — Большой Акжар — Курчатов», км 0−25 (от поселка Атамекен до города Аксу).
Карагандинская область:
автодорога «Калкаман — Баянауыл — Умуткер — Ботакара», км 231−324 (граница Павлодарской области — поселок Ботакара); автодорога «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты», км 1066−1135 (поселок Молодежный — граница Павлодарской области).
Закрытые дороги
Из-за погодных условий движение ограничено на следующих участках:
Костанайская область:
автодорога «Подъезд к селу Мариновка», км 0−9. Ограничение введено для всех видов транспорта в связи с увеличением перелива (длина — 70 м, высота — 20 см), а также закрытием дорог на территории РФ.
Северо-Казахстанская область:
автодорога «Тимирязево — Сарыколь — граница Костанайской области», км 0−30 (участок село Тимирязево — граница Костанайской области).
Павлодарская область:
автодорога «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» (участок от развязки Калкаман до въезда в поселок Калкаман и выезда в сторону Астаны).
Кроме того, в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале введено ограничение движения для грузового транспорта с прицепами и полуприцепами из-за сложных горных условий (км 46−66, участок от поворота на село Северный до поворота на город Серебрянск).