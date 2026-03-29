В Красноярске набирают волонтеров для голосования по благоустройству

В Красноярске набирают волонтеров для предстоящего Всероссийского голосования по благоустройству. Оно пройдет с 21 апреля по 12 июня. Жителям города предстоит выбрать пространства, которые будут преображаться в сезон 2027 года. Это касается не только краевого центра, но и всех населенных пунктов края с численностью населения свыше 10 тысяч человек. В прошлом году таких было 24.
Стать волонтером может любой желающий старше 14 лет. Никакого специального опыта не нужно. Организаторы уверяют: всему необходимому обучат в волонтерском центре «Доброе дело». Для участия нужно иметь подтвержденный профиль на платформе «Добро.рф», привязанный к Госуслугам.
Впоследствии волонтеры будут помогать красноярцам: расскажут о проектах благоустройства. И помогут оформить выбор на портале. Их можно будет найти на информационных точках на улицах города.