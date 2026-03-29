В Биробиджане футбольная команла выиграла путевку в Сочи на хоккейном турнире

В Биробиджане на льду крытого катка «Победа» завершились финальные игры чемпионата по хоккею с шайбой в рамках «Ночной лиги». Трибуны были переполнены болельщиками, которые пришли поддержать сильнейшие команды сезона. Главной интригой турнира стала решающая встреча за золотые медали между лидерами первенства. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В финальном противостоянии сошлись команды «Стройсервис» и «Динамо». В упорной борьбе обладателем главного трофея и золотых медалей стала команда «Стройсервис». Второе место заняли хоккеисты «Динамо», а бронзовые награды достались игрокам «Феникса».
Победа в региональном чемпионате дает право «Стройсервису» представлять Еврейскую автономную область на финальном этапе Всероссийского фестиваля в Сочи. Болельщики и организаторы надеются на успешное выступление земляков на федеральном уровне.
