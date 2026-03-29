Нижегородец продал в Москве машину за 2,8 млн рублей и отдал деньги аферистам

Житель Нижнего Новгорода по совету мошенников продал в столице машину и отдал им вырученные от продажи деньги. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Жертвой аферистов стал 55-летний житель Автозаводского района. В один из дней с мужчиной связались якобы сотрудники Роскомнадзора и лжесиловики. Мошенники настойчиво убеждали нижегородца, что с его банковским счетом проводят сомнительные операции и их нужно срочно отменить. Аферисты предложили мужчине «задекларировать» доходы, а также убедили его продать машину в Москве.
Нижегородец выполнил указания мошенников: он отправился в столицу на своем автомобиле и продал его неизвестному мужчине. Вырученные 2,8 млн рублей он также передал незнакомой женщине. По пути назад в Нижний Новгород нижегородец понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
