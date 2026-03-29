Нижегородец продал в Москве машину за 2,8 млн рублей и отдал деньги аферистам

Жертвой аферистов стал 55-летний житель Автозаводского района. В один из дней с мужчиной связались якобы сотрудники Роскомнадзора и лжесиловики. Мошенники настойчиво убеждали нижегородца, что с его банковским счетом проводят сомнительные операции и их нужно срочно отменить. Аферисты предложили мужчине «задекларировать» доходы, а также убедили его продать машину в Москве.