В Пермском крае прошёл фестиваль «Битва снеговиков»

Фестиваль «Битва снеговиков» состоялся в Пермском крае 28 марта, сообщил глава города Кизел Андрей Родыгин.

Все мероприятия прошли в местном Дворце культуры. Для юных участников были подготовлены увлекательные игры, захватывающая интерактивная программа и тематические мастер-классы.

Кульминацией фестиваля стала лепка снеговиков, в которой приняли участие не только дети, но и взрослые. Как отметил Андрей Родыгин, каждая снежная фигура получилась по-своему уникальной и забавной.

«Мы с сыном Львом с удовольствием присоединились к команде детского сада № 6 и слепили своего снеговика! Спасибо всем, кто пришёл и сделал этот день таким ярким!» — написал глава Кизела в своём телеграм-канале.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в краевой столице стартовал гастрономический фестиваль, приуроченный к открытию Пермской государственной художественной галереи в новом здании.