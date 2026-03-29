Ученик Александра Шлеменко завоевал чемпионский пояс в Китае

Ученик омского бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко завоевал чемпионский пояс китайского промоушена JCK. В финале Александр Зырянов — боец команды STORM Shlemenko Fight Team в полусреднем весе — вышел против действующего чемпиона лиги Курбанджианга Тулусибака.
Омский спортсмен выиграл бой техническим нокаутом в третьем раунде.
Об успехе омича сообщил его учитель Александр Шлеменко. Легендарный боец отметил, что воспитанник школы единоборств «ШТОРМ» занимается 11 лет. Ранее он выиграл все детские турниры, получил звание мастера спорта, пять раз выиграл Гран-при среди любителей в Омске, дебютировал по профессионалам в промоушене SFC. В Китае он провел шесть боев, которые завершались досрочно.
Александр Зырянов после победы поблагодарил своих учителей Александра Шлеменко, Андрея Корешкова и Алексея Грицько, а также всех, кто развивает и поддерживает спорт в Омске.
В феврале Александр Зырянов победил в зрительском голосовании китайской лиги JCK в номинации «Самый перспективный спортсмен 2025 года».
