Ученик Александра Шлеменко завоевал чемпионский пояс в Китае

Об успехе омича сообщил его учитель Александр Шлеменко. Легендарный боец отметил, что воспитанник школы единоборств «ШТОРМ» занимается 11 лет. Ранее он выиграл все детские турниры, получил звание мастера спорта, пять раз выиграл Гран-при среди любителей в Омске, дебютировал по профессионалам в промоушене SFC. В Китае он провел шесть боев, которые завершались досрочно.