В Чистополе повторно выставили на продажу старинную усадьбу Житковых за рубль

В Чистополе помещения главного дома усадьбы Житковых, которые в 2023 году были проданы всего за 1,2 рубля, вновь выставлены на торги. Речь идет о втором этаже двухэтажного полукаменного дома, построенного во второй половине XIX века. Первый этаж здания находится в частной собственности. Первоначальный инвестор, приобретший объект по льготной цене, взял на себя обязательства по реставрации, однако не выполнил условия договора. В октябре 2025 года соглашение было расторгнуто, а помещения изъяли по решению суда.
Усадебный комплекс Житковых представляет собой историческое здание, в котором в прошлом располагались торговые лавки, а во флигеле работали чайная, столовая и аптекарский магазин. Архитектурная ценность объекта заключается в сплетении традиций «кирпичной» и «деревянной» эклектики, что делает его значимым для исторического облика Чистополя. Несмотря на символическую стоимость приобретения, к новому владельцу предъявляются строгие требования по сохранению наследия.
Как отметил председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, льготная цена не означает вседозволенности, и ответственность за выполнение обязательств лежит на инвесторе. В случае неисполнения взятых на себя обещаний власти намерены искать других кандидатов, готовых добросовестно подойти к вопросу сохранения исторического объекта. Для таких инвесторов сегодня в регионе действует льготная программа кредитования на реставрацию объектов культурного наследия, предлагающая ставку до 9 процентов годовых.