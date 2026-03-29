В Чистополе повторно выставили на продажу старинную усадьбу Житковых за рубль

В Чистополе помещения главного дома усадьбы Житковых, которые в 2023 году были проданы всего за 1,2 рубля, вновь выставлены на торги. Речь идет о втором этаже двухэтажного полукаменного дома, построенного во второй половине XIX века. Первый этаж здания находится в частной собственности. Первоначальный инвестор, приобретший объект по льготной цене, взял на себя обязательства по реставрации, однако не выполнил условия договора. В октябре 2025 года соглашение было расторгнуто, а помещения изъяли по решению суда.