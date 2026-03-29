ПВО Волгограда отразило атаку БПЛА в ночь на 29 марта

В регионе действовал режим беспилотной опасности, аэропорт ограничивал работу.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 29 марта силы ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Волгоградской областью. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, всего над российскими регионами военные сбили 203 беспилотника самолетного типа, о чем проинформировало Минобороны РФ.

Вражеские дроны уничтожили не только в Волгоградской, но и в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской и других регионах страны.

Напомним, режим беспилотной опасности ввели в Волгоградской области с 21:32 по московскому времени 28 марта. В целях безопасности Росавиация временно ограничивала работу волгоградского аэропорта.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше