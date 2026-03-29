Жители Чувашии собрали более 177 тонн макулатуры

Столько бумаги они сдали в ходе шестого сезона Всероссийской акции «БумБатл».

Источник: Национальные проекты России

Свыше 177 тонн макулатуры собрано жителями Чувашии в ходе шестого сезона Всероссийской акции «БумБатл», организованной в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.

По итогам сезона был составлен рейтинг регионов — лидеров по сбору бумажных отходов. Субъекты РФ были разделены на пять категорий в зависимости от количества проживающих в них людей. Чувашия вошла в число лучших среди регионов со средней численностью населения.

«Этот успех — закономерный результат нашей системной работы. Мы развиваем экономику замкнутого цикла и повышаем экологическую культуру. Особенно ценно, что цели акции “БумБатл” напрямую связаны с задачами проекта “Чистая страна” партии “Единая Россия”. Оба проекта нацелены на снижение нагрузки на свалки, внедрение раздельного сбора и вторичную переработку отходов», — отметил региональный координатор партийного проекта «Чистая страна» в Чувашии, министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедертдинов.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

