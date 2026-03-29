В Вичуге Ивановской области отремонтируют школу № 17

Образовательное учреждение также оснастят новой мебелью и оборудованием.

Школу № 17 в Вичуге отремонтируют по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в правительстве Ивановской области.

Специалисты обновят кровлю, фасад и входную группу. Также в школе планируют полностью заменить инженерные коммуникации, дверные проемы и окна. После этого приведут в порядок все учебные классы, вспомогательные помещения и коридоры. Затем там установят новую мебель и оборудование.

Образовательный процесс не остановлен. На период проведения капитального ремонта школьники временно занимаются в других городских учебных заведениях.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.