Вскрытие Енисея ожидают во второй декаде апреля: на юге края готовятся к паводкам

По предварительным данным Росгидромета, со второй декады апреля на юге края ожидается вскрытие верхнего Енисея и рек его бассейна. Опасные заторовые ситуации могут возникнуть вдоль реки Туба. Для реагирования на возможные подтопления собрана большая группировка сил — 3,5 тысячи человек и более 1 тысячи единиц техники (квадроциклы, аварийно-спасательные автомобили, лодки, квадрокоптеры). Как сообщает директор краевого учреждения «Спасатель» Александр Кобец, подразделения в достаточной степени оснащены современной техникой, обеспечены средствами индивидуальной защиты и полностью экипированы. Мы ожидаем подъем воды и, как следствие, подтопление низменных участков местности, сейчас ситуация стабильная и контролируемая, — рассказал Александр Кобец губернатору Михаилу Котюкову во время его визита в Курагинский округ с инспекцией готовности к сезону паводков и пожаров. С 1 апреля на юге при необходимости будут готовы принять жителей 72 пункта временного размещения. Их общая вместимость превышает 10 тысяч человек. В зоне риска лесных пожаров находятся 247 населенных пунктов.