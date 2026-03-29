У природы есть чувство стиля: тигра с «ламинированными» бровями засняли в Приморье

Фотоловушка засняла амурского тигра в Приморье, у которого, кажется, только что прошёл сеанс у бровиста. Чёткие брови придают зверю выразительность голливудской звезды — будто он раздосадован, удивлён или просто знает, что сегодня в кадре, сообщила пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».