В селе Дагестана началась эвакуация из-за подтопления свыше 460 домов

Как отметил Мамаев, эвакуационные мероприятия проходят оперативно, при активном взаимодействии жителей со службами. Людей вывозят на крупной технике, в том числе на автомобилях УАЗ и КАМАЗ. Кроме того, из медицинского учреждения в селе Ботаюрт эвакуированы 43 пациента. Шестерых из них доставили в центральную городскую больницу Хасавюрта, остальных развезли по домам.