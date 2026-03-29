В селе Дагестана началась эвакуация из-за подтопления свыше 460 домов

В селе Адильотар Хасавюртовского района Дагестана началась эвакуация жителей из-за резкого повышения уровня воды. По данным местных властей, подтопление затронуло более 460 домов. О ситуации в воскресенье, 29 марта, сообщил временно исполняющий обязанности главы района Багаутдин Мамаев.
Как отметил Мамаев, эвакуационные мероприятия проходят оперативно, при активном взаимодействии жителей со службами. Людей вывозят на крупной технике, в том числе на автомобилях УАЗ и КАМАЗ. Кроме того, из медицинского учреждения в селе Ботаюрт эвакуированы 43 пациента. Шестерых из них доставили в центральную городскую больницу Хасавюрта, остальных развезли по домам.
Для размещения эвакуированных подготовлены три пункта временного пребывания. Однако они остаются пустыми, поскольку большинство жителей, как передает глава района, предпочли остановиться у родственников.
Напомним, что в субботу, 28 марта, в Дагестане ввели режим повышенной готовности из-за сильнейших ливней и шквалистого ветра, которые обрушились на республику. В муниципалитетах, пострадавших от наводнения, были развернуты оперативные штабы, которые будут координировать работы по восстановлению инфраструктуры.