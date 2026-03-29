Белоруска Арина Соболенко выиграла турнир в Майами, сделав «Солнечный дубль»

Матч проходил с преимуществом Соболенко. В первом сете она выиграла партию с двумя брейками — 6:2. Арина почти не имела проблем на своей подаче, а вот борьба на подаче Гауфф шла постоянно. Но во втором сете Гауфф удалось сделать единственный брейк в игре и сразу же взять партию — 6:4. Однако, Арина не отдала инициативу в третьем сете и сразу же начала с брейка. Точку в партии и матче она также поставила, взяв подачу американки — 6:3.