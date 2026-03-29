Белоруска Арина Соболенко выиграла турнир в Майами, сделав «Солнечный дубль»

Арина Соболенко выиграла у американки Коко Гауфф в финале турнира в Майами.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко выиграла турнир WTA-1000 в Майами, победив в финале 4-ю ракетку американку Коко Гауфф со счетом 6:2, 4:6, 6:3.

Соболенко защитила титул чемпионки Майами и сумела впервые в своей карьере сделать «Солнечный дубль» — выиграть два турнира в Индиан-Уэллсе и Майами за один сезон. Арина стала лишь пятой теннисисткой в истории, которой удалось совершить такой дубль.

Матч проходил с преимуществом Соболенко. В первом сете она выиграла партию с двумя брейками — 6:2. Арина почти не имела проблем на своей подаче, а вот борьба на подаче Гауфф шла постоянно. Но во втором сете Гауфф удалось сделать единственный брейк в игре и сразу же взять партию — 6:4. Однако, Арина не отдала инициативу в третьем сете и сразу же начала с брейка. Точку в партии и матче она также поставила, взяв подачу американки — 6:3.

— Моя цель всегда заключалась в том, чтобы войти в историю, и я это сделала, — сказала Арина на пресс-конференции после матча.

Кстати, вот как Соболенко высказалась о финале против Коко Гауфф: «Нужно быть агрессивной и идти в атаку».

