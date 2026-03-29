Путин: Россия открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 29 марта, заявил о готовности страны вновь принять Олимпийские игры.
— Подчеркну, Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма, — отметил он в поздравлении ОКРс 115-летием.
По его словам, Россия является одной из стран-учредителей Международного олимпийского комитета и уже имеет опыт проведения Игр. Он отметил, что соревнования в Москве в 1980 году и в Сочи в 2014 году прошли на высоком уровне и получили признание со стороны МОК.
Путин также добавил в сообщении, что Олимпийский комитет России вносит вклад в развитие спорта высших достижений, занимается подготовкой спортсменов и способствует продвижению здорового образа жизни, а также укреплению международных гуманитарных связей.
Ранее российский лидер заявил, что международному Олимпийскому комитету стоит прекратить заниматься «фокусами» и сделать спорт вне политики. Кроме того, Путин заявил, что российские спортсмены совершили настоящий подвиг на прошедших в Италии Паралимпийских играх.