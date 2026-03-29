Воронежцев в конце марта ожидают потепление до +19°С и небольшие дожди

Южный циклон несет в Воронежскую область по-настоящему весеннее тепло. Несмотря на облачное небо, регион окажется в зоне влияния теплых воздушных масс, которые поднимут столбики термометров до майских отметок, хотя без зонтов на этой неделе обойтись не удастся. Об этом свидетельствует ежедневный бюллетень погоды регионального гидрометцентра.
Уже в воскресенье, 29 марта, днем воздух прогреется до +13…+18°C. В самом Воронеже — до +17°C, а вот по области местами пройдут первые несмелые дожди. Бонусом к теплу пойдет бодрящий северо-восточный ветер, который днем может разгоняться до 13 м/с.
Пик тепла придется на понедельник, 30 марта, когда термометры в отдельных районах покажут +19°C при сухой и солнечной погоде. Однако финиш месяца окажется чуть более пасмурным: во вторник, 31 марта, циклон плотнее накроет регион облаками. Дневная температура опустится до +12…+14°C, а небольшие дожди станут уже повсеместным явлением.