Нижегородцам объяснили, зачем дороги моют шампунем после зимы

Средство помогает удалить маслянистую пленку, которая скапливается на асфальте за зиму.

Источник: Комсомольская правда

Весенняя уборка дорог в Нижнем Новгороде проходит с применением специального шампуня. Зачем это нужно, объяснил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

В городе уже вовсю наводят порядок после зимы: рабочие зачищают придорожные полосы и тротуары, убирают мусор с оттаявших газонов, проводят ямочный ремонт. Дошла очередь и до проезжей части — ее тоже начали мыть, причем с использованием шампуня.

— Это не вопрос красоты, а чистая физика и химия, — поясняет Никонов, объясняя, почему без специального средства во время весенней уборки не обойтись.

Суть в том, что за зиму на асфальте образуется невидимая маслянистая пленка — это следы от бензина и мазута. Обычная вода ее не берет, а просто скатывается, не смывая грязь. Шампунь же расщепляет этот налет и убирает его вместе с микрочастицами шин и тяжелыми металлами от тормозных колодок, которые иначе поднимались бы в воздух.

Кроме того, масляный налет делает дорогу скользкой даже в сухую погоду. После мытья сцепление колес с асфальтом восстанавливается, а значит, сокращается тормозной путь. К тому же грязь и химия постепенно разрушают асфальтовое покрытие изнутри, а регулярная промывка помогает сохранить его дольше.

Так что мытье дорог шампунем — это не просто наведение внешнего блеска, а необходимая мера для безопасности и долговечности покрытия. Главное, чтобы средство было биоразлагаемым, иначе его остатки навредят активному илу на очистных сооружениях.