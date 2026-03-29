Самолёт Socata TB Tobago продают за 18,6 млн рублей в Новосибирске

В Новосибирске на одной из популярных платформ появилось объявление о продаже легкомоторного самолёта Socata TB Tobago 1990 года выпуска. Стоимость лота составляет 18,6 млн рублей.
Продавец уточняет, что воздушное судно имеет действующий сертификат лётной годности, продлённый до 22 декабря 2027 года, а также сертификацию для полётов по приборам и в ночных условиях.
«Воздушное судно имеет действующий сертификат лётной годности. Общий налёт 2570 часов, наработка двигателя после оверхола — 350 часов, винт после оверхола — 350 часов. Оригинальная документация с 1990 года. Всегда в ангаре», — говорится в объявлении.
Модель TB10 Tobago — это цельнометаллический низкоплан с фиксированным шасси, созданный французской компанией Socata в начале 1980-х годов. Четырёхцилиндровый двигатель мощностью около 180 л.с. позволяет развивать крейсерскую скорость до 210 км/ч.
Самолёт предназначен для обучения пилотов, туристических полётов и частного использования.