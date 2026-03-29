Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вертолетом в Волгоград доставили ребенка с тяжелым отравлением электролитом

В Волгоградской области врачи спасти жизнь ребенку, который случайно выпил электролит и оказался в критическом состоянии. С ожогами пищевода, ротоглотки, желудка и нарушением работы почек мальчика доставили вертолетом санитарной авиации из Ольховского района в Волгоград, сообщили в облздраве.

Опасную жидкость ребенок выпил, перепутав ее с водой. В центре острых отравлений 25-й больницы ему смогли оказать необходимую помощь и в настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает.

В облздраве отметили, что состояние ребенка удалось стабилизировать благодаря тому, что его вовремя доставили в специализированный стационар. Путь на вертолете занял 30−40 минут, тогда как по трассе на это бы понадобилось 2−2,5 часа.

Фото из архива V102.RU.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!