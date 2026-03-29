Омские следователи и кадеты поздравили 95-летнего ветерана с юбилеем

Алексей Солодюк сохраняет бодрость духа, занимается спортом и любит танцевать.

Источник: СУ СК России по Омской области

Сотрудники следственного управления СК России по Омской области посетили ветерана Алексея Емельяновича Солодюка, который отметил 95-летний юбилей. Вместе с офицерами поздравления юбиляру передали воспитанники профильных кадетских классов.

Алексей Солодюк был призван на военную службу в 1951 году. В течение трех лет он охранял государственные рубежи и участвовал в борьбе с бандеровским подпольем. После армии ветеран трудился на предприятиях промышленности и внес существенный вклад в развитие региона.

Несмотря на преклонный возраст, именинник ведет активный образ жизни: занимается ходьбой и любит танцевать. Во время визита следователи и кадеты вручили Алексею Емельяновичу памятные подарки и пожелали крепкого здоровья и мира. В ведомстве отметили, что визит стал знаком глубокого уважения к поколению победителей.

СК