Когда и за что могут снести загородные дома в Волгоградской области?

У жителей Волгоградской области есть опасность потерять свой загородный дом, но только в одном случае — если его признают самовольной постройкой, рассказывает адвокат Анастасия Яковлева.
Такой риск может возникнуть в трех случаях:
если на дом не оформлены документы;
если он построен в запрещенном для строительства месте;
если при строительстве допущены серьезные нарушения градостроительных норм.
«В этих случаях суд может обязать владельца снести строение за свой счет. А если участок потребуется изъять для государственных или муниципальных нужд, собственник самостроя не сможет получить компенсацию, которая полагается ему в таком случае по закону», — цитирует эксперта «Прайм».
Оформить права на дом можно в рамках дачной амнистии в упрощенном порядке до 1 марта 2031 года.
