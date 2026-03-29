В поселок Белоусово Вологодской области провели высокоскоростной интернет

Высокоскоростной интернет провели в поселок Белоусово в Вологодской области, сообщили в бюджетном учреждении «Электронный регион». Это отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
В поселке в основном находятся частные дома, но есть и многоквартирные. Ранее доступ к интернету был лишь на нескольких улицах. При этом необходимая инфраструктура уже устарела и не справлялась с растущими потребностями жителей и современными требованиями цифрового мира.
«Работы по строительству оптической инфраструктуры начались в ноябре прошлого года. В рамках проекта поселок был разделен на четыре кластера для поэтапной прокладки кабеля и сдачи сети в эксплуатацию. Первыми к оптике смогли подключиться жители четырех улиц: Строительной, Молодежной, Луговой и Лесной. Продвижение по другим направлениям продолжается в рамках утвержденного плана развития сети, и совсем скоро современные цифровые сервисы станут доступны всему поселку», — отметил директор Вологодского филиала «Ростелекома» Евгений Забродин.
Благодаря проведенной работе доступ к интернету получили почти 300 семей. Теперь они могут работать, учиться и пользоваться государственными услугами онлайн.
«Развитие связи — одно из приоритетных направлений нашей работы, которая ведется по нацпроекту “Экономика данных”, инициированному Президентом РФ. Для этого в Вологодской области реализуется целый комплекс программ. Так, в рамках проекта “Устранение цифрового неравенства 2.0” в этом году на Вологодчине планируется установить 26 вышек связи. Список конкретных населенных пунктов, где начнется строительство, будет известен в конце марта. В рамках проекта по устранению белых пятен 13 вышек связи появятся на крупных автодорогах региона», — отметила министр цифрового развития региона Анастасия Ильина.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.