В поселок Белоусово Вологодской области провели высокоскоростной интернет

«Развитие связи — одно из приоритетных направлений нашей работы, которая ведется по нацпроекту “Экономика данных”, инициированному Президентом РФ. Для этого в Вологодской области реализуется целый комплекс программ. Так, в рамках проекта “Устранение цифрового неравенства 2.0” в этом году на Вологодчине планируется установить 26 вышек связи. Список конкретных населенных пунктов, где начнется строительство, будет известен в конце марта. В рамках проекта по устранению белых пятен 13 вышек связи появятся на крупных автодорогах региона», — отметила министр цифрового развития региона Анастасия Ильина.