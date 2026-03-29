В Ижевске планируют разбить Малиновый сквер

Малиновый сквер планируют разбить в Ижевске в Удмуртской Республике, сообщили в администрации города. Создание новых общественных пространств — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Территория находится в Ленинском районе, на пересечении Шабердинского тракта и улицы Джамбула, рядом со строящимся жилым комплексом «Малиновка». Планируется, что после разработки эскизного проекта благоустройства это пространство станет одним из объектов рейтингового голосования, которое проходит по национальному проекту.
«Нашему району очень нужны общественные пространства, где можно гулять с детьми, заниматься спортом, просто отдыхать. И сейчас есть замечательная возможность воплотить нашу мечту в реальность и совместными усилиями создать сквер, который будет востребован жителями микрорайона», — сказал глава администрации Ленинского района Михаил Попов.
Жители предложили создать в сквере удобные зоны отдыха, повысить безопасность этого места, установить необходимые элементы городской среды, малые архитектурные формы, спортивные тренажеры. Также там необходимо проложить пешеходные дорожки, провести освещение и высадить растения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.