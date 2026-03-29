В Улан-Удэ пройдет фестиваль школьных театров

Фестиваль школьных театров «Серебряный колокольчик» пройдет 1−3 апреля на малой сцене Русского драматического театра им. Н. А. Бестужева в Улан-Удэ. Организация подобных мероприятий — одна из задач нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры Республики Бурятии.
В этом году в фестивале примут участие четыре школьных театра. Каждый коллектив может представить на мероприятии спектакль, эскиз, открытый урок или мастер-класс.
«Сотрудничество профессиональных артистов и школьных театров — это прекрасный обмен опытом, где юные таланты учатся мастерству, а взрослые вдохновляются детской непосредственностью. Вовлекая школьников в мир театра, мы растим не только будущую смену артистов, но и закладываем фундамент для поколения культурных и образованных зрителей», — сказала директор Русского драматического театра им. Н. А. Бестужева Любовь Мункуева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.