Когда Харри встретил Несбё: писатель представил сериал «Детектив Холе»

Писатель Ю Несбё выступил автором сценария и шоураннером первого сериала про Харри Холе — героя популярнейшей серии детективов, почти целиком изданной в России, как и во всём остальном мире. После провала «Снеговика», фильма 2017 года, где Холе сыграл Майкл Фассбендер, к сериалу создатели подошли максимально серьезно: писатель лично переработал свой роман «Пентаграмма» и участвовал во всех стадиях производства, главные роли исполнили ведущие норвежские артисты, саундтрек написали Ник Кейв и Уоррен Эллис, а за кадром звучат композиции легенд рока уровня The Doors и Ramones. «Детектив Холе» претендует на звание самого навороченного детективного триллера сезона, и у него есть официальный русский дубляж. «Известия» разбирают слагаемые успеха сериала.
Как возник сериал «Детектив Холе».
По состоянию на конец 2021 года, число проданных в мире экземпляров книг норвежца Ю Несбё составляло примерно 50 млн. Сколько из них составляет серия романов о детективе Харри Холе, сказать трудно, но, скорее всего, существенную часть, потому что это его самый популярный и, пожалуй, любимый герой. О нем написано 13 романов, 14-й выйдет в этом году. Конечно, странно, что о Холе до сих пор вышел только один фильм «Снеговик», хотя по другим произведениям Несбё снято немало картин: «Охотники за головами» (фильм и сериал), «Убийственная жара», «Висящее солнце», скандальный сериал «Оккупированные» и много чего еще, плюс в работе несколько больших проектов со звездами уровня Бенедикта Камбербэтча, Джейка Джилленхола, Евы Грин, Оскара Айзека и Брайана Крэнстона.
Во всем виноват «Снеговик», триллер 2017 года, где Харри Холе сыграл Майкл Фассбендер, да и остальной каст был очень впечатляющий: Ребекка Фергюсон, Шарлотта Генсбур, Дж. К. Симмонс, Вэл Килмер и др. Но фильм с треском провалился в прокате и получил такую разгромную прессу, что правообладатель — студия Working Title — предпочла затаиться и начать работу над ошибками. И главное, что поняли ее продюсеры: нужно звать Несбё лично заниматься адаптацией.
Писатель принялся за работу, взяв за основу пятый роман о Холе «Пентаграмма» (нет, читать перед просмотром не надо) и добавив туда множество деталей из других книг (тоже не обязательно, если еще не ознакомились). Скрепя сердце Working Title и Netflix отказались от мысли снимать в США и согласились, что фильм будет на норвежском и с норвежцами в главных ролях, хотя это, конечно, риск. Ведь проект большой, рассчитанный на глобальную аудиторию, и что бы там ни говорил Netflix об усилении своего присутствия в Европе, а всё же иметь в проекте пару голливудских суперзвезд не помешало бы. А сейчас самые известные люди в титрах, после самого Ю Несбё, — это Ник Кейв и его давний соавтор и друг Уоррен Эллис, которые написали для сериала мрачнейшую музыку, как только они и умеют.
Каким получился «Детектив Холе».
Теперь Харри Холе играет Тобиас Зантельман. Как и другие артисты фильма, он в Норвегии звезда номер один. Собственно, и в мире он довольно известен по фильмам «Кон-Тики», «Дурацкое дело нехитрое», «Угоняя лошадей», играл в голливудском «Геракле» и сериале «Пересекая Атлантику», но всё же он совсем не секс-символ Фассбендер. Для большинства зрителей все лица тут будут новые — и в то же время, если человек хоть что-то читал про Харри Холе, абсолютно знакомыми. Да, магия сериала в том, что мы теперь видим злоключения Холе ровно так, как видит их сам Ю Несбё, это авторская версия. И она сногсшибательна.
Помните недавний скандал, когда Мэтт Дэймон публично обвинил Netflix в том, что она заставляет делать первые несколько минут любого проекта максимально насыщенными и динамичными? Так вот, «Детектив Холе» в этом смысле бьет все рекорды, хотя вряд ли стриминг потребовал бы что-то от автора уровня Несбё. За первые несколько минут фильма будет сложнейшая и явно очень дорогая экшен-сцена с вертолетом, переворачивающимся автомобилем, столкновениями — и страшной гибелью напарника Холе, потому что сам герой сидел за рулем пьяный. А потом нам сразу, встык, еще дадут сцену ограбления, где человек в маске засек время на открытие сейфа, но клерк не успел, и преступник застрелил женщину. И снова застрелил ее, и снова: это Холе опять и опять смотрит старую запись, пытаясь вычислить, кто же там под маской.
Сериал «Детектив Холе» вообще не церемонится со зрителем, здесь постоянно будут кого-то убивать в кадре — жестоко, изощренно, садистски. А мы вместе со следователями вынуждены потом еще и рассматривать трупы в поисках улик. Типичный скандинавский детектив, скажете вы? Отчасти, но не вполне. Хотя бы потому, что уже к концу первого эпизода Несбё пожертвует одним из главных героев, чтобы указать пальцем на одного из сотрудников полиции и сказать: вот это не просто коп, а член оккультной секты, убийца, который теперь всегда будет рядом с Холе, а Холе, который его почти сразу вычислил, еще очень долго не сможет ничего доказать.
И это ведет нас к тому, что сама детективная линия тут не так важна. Важен сам Холе, это его душа — подлинный сюжет сериала. В начале мы видим его симпатичным чудаком, который не пользуется лифтом и носит во внутреннем кармане фляжку с виски, чтобы проверить свою волю: после той автокатастрофы он больше не пьет. При этом он гениальный детектив и совершенно бесстрашный, а преступников задерживает методами Следжа Хаммера из культового сериала «Кувалда».
Но всё идет против него: близкие люди гибнут, дело не расследуется, да еще и эта аномальная для Норвегии жара в +31 градус, что позволяет Холе щеголять голым торсом, но для его мозгов она явно разрушительна. И Холе срывается, становится антигероем. Рушит свою карьеру, уничтожает отношения с любимой женщиной и ее сыном Олегом, который ему уже стал почти как родной. Сериал «Детектив Холе» на самом деле рассказывает о распаде сильной личности и ее попытках собрать себя по частям и начать снова действовать. Поэтому Несбё в области полицейской жизни спокойно прибегает к клише и банальностям, а вот во всём, что касается израненной души Холе, он серьезен и глубок.
Это очень зрелищно, динамично, жестоко и психологично. Это громко, потому что и легендарные рок-композиции, и свежая музыка Кейва, и выстрелы с ревом моторов должны выбивать из колеи, будоражить, усиливать тот перманентный шок, который создал Несбё для сериала. Конечно, лучше всего сериал работает с оригинальной дорожкой, но для огромной русскоязычной фан-базы Netflix сделал официальный дубляж, хотя русские субтитры удивляют большим количеством опечаток, что нехарактерно для проектов платформы. Но, как заметил один западный рецензент, если в «Снеговике» всё время хотелось переключить канал и посмотреть, что еще показывают, то в случае с «Детективом Холе» ты на несколько часов вообще забываешь, что есть пульт. Очень точно: шоу с таким градусом накала случаются крайне редко, и это явно больше, чем просто экранизация для любителей скандинавского детектива.