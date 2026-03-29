Когда Харри встретил Несбё: писатель представил сериал «Детектив Холе»

Писатель принялся за работу, взяв за основу пятый роман о Холе «Пентаграмма» (нет, читать перед просмотром не надо) и добавив туда множество деталей из других книг (тоже не обязательно, если еще не ознакомились). Скрепя сердце Working Title и Netflix отказались от мысли снимать в США и согласились, что фильм будет на норвежском и с норвежцами в главных ролях, хотя это, конечно, риск. Ведь проект большой, рассчитанный на глобальную аудиторию, и что бы там ни говорил Netflix об усилении своего присутствия в Европе, а всё же иметь в проекте пару голливудских суперзвезд не помешало бы. А сейчас самые известные люди в титрах, после самого Ю Несбё, — это Ник Кейв и его давний соавтор и друг Уоррен Эллис, которые написали для сериала мрачнейшую музыку, как только они и умеют.