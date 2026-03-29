На трассе М-4 «Дон» образовались многокилометровые пробки

Дорожные заторы связаны с проведением ремонтных работ.

Источник: Комсомольская правда

На федеральной трассе М-4 «Дон» образовались многокилометровые пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

Дорожные заторы связаны с работами на отдельных участках трассы: монтажом новых блоков и водоотводов, ямочным ремонтом, установкой металлических барьерных ограждений, уборкой грунта.

Как сообщали ранее в Госавтоинспекции региона, эти работы ведутся на отрезках с 900 по 902 км, с 940 по 941 км, с 944 по 950 км, с 1047 по 1048 км, с 1003 по 1009 км трассы в южном направлении, а также на 966 и 1015 км в северном. Водителей призывают быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков, скоростной режим и дистанцию.

