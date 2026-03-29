Губернатор Дмитрий Демешин поручил разобраться со «спящими» лицензиями

Несмотря на успехи, перед краем стоят серьезные вызовы. Один из главных: дефицит электроэнергии. К 2032 году потребность предприятий региона в мощностях составит более 3,5 гигаватта. Проекты строительства новых электростанций уже вошли в федеральную Генеральную схему. Еще один приоритет: переход от экспорта концентратов к их глубокой переработке внутри страны. Глава региона предложил создать в крае аффинажный завод, который сможет перерабатывать золото со всего Дальнего Востока.