Губернатор Дмитрий Демешин поручил разобраться со «спящими» лицензиями

Хабаровский край ставит амбициозные цели в горнодобыче.

Источник: Комсомольская правда

Горнодобывающая отрасль Хабаровского края по итогам 2025 года показала впечатляющий рост. На расширенном заседании правительства региона губернатор Дмитрий Демешин назвал этот сектор ключевым драйвером экономики. В прошлом году добыча золота выросла на 22,3%, достигнув 34,5 тонны, а налоговые отчисления отрасли в бюджет превысили 40 миллиардов рублей. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Несмотря на успехи, перед краем стоят серьезные вызовы. Один из главных: дефицит электроэнергии. К 2032 году потребность предприятий региона в мощностях составит более 3,5 гигаватта. Проекты строительства новых электростанций уже вошли в федеральную Генеральную схему. Еще один приоритет: переход от экспорта концентратов к их глубокой переработке внутри страны. Глава региона предложил создать в крае аффинажный завод, который сможет перерабатывать золото со всего Дальнего Востока.

Дмитрий Демешин также распорядился навести порядок в сфере недропользования. В регионе начнутся массовые проверки «спящих» лицензий — участков, которые числятся за компаниями, но фактически не осваиваются.

— Нам нужны массовые проверки. Мы эти проверки будем делать, — заявил губернатор.

Особое внимание уделят кадрам: до 2032 года отрасли потребуется около 7 тысяч новых специалистов. Для поддержки бизнеса губернатор поддержал идею создания регионального оператора геологоразведочных работ, что поможет компаниям снизить издержки и направить средства непосредственно на поиск новых месторождений.

Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Почта: red.habkp@phkp.ru