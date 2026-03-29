Губернатор Дмитрий Демешин поручил разобраться со «спящими» лицензиями

Горнодобывающая отрасль Хабаровского края по итогам 2025 года показала впечатляющий рост. На расширенном заседании правительства региона губернатор Дмитрий Демешин назвал этот сектор ключевым драйвером экономики. В прошлом году добыча золота выросла на 22,3%, достигнув 34,5 тонны, а налоговые отчисления отрасли в бюджет превысили 40 миллиардов рублей. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Несмотря на успехи, перед краем стоят серьезные вызовы. Один из главных: дефицит электроэнергии. К 2032 году потребность предприятий региона в мощностях составит более 3,5 гигаватта. Проекты строительства новых электростанций уже вошли в федеральную Генеральную схему. Еще один приоритет: переход от экспорта концентратов к их глубокой переработке внутри страны. Глава региона предложил создать в крае аффинажный завод, который сможет перерабатывать золото со всего Дальнего Востока.
Дмитрий Демешин также распорядился навести порядок в сфере недропользования. В регионе начнутся массовые проверки «спящих» лицензий — участков, которые числятся за компаниями, но фактически не осваиваются.
— Нам нужны массовые проверки. Мы эти проверки будем делать, — заявил губернатор.
Особое внимание уделят кадрам: до 2032 года отрасли потребуется около 7 тысяч новых специалистов. Для поддержки бизнеса губернатор поддержал идею создания регионального оператора геологоразведочных работ, что поможет компаниям снизить издержки и направить средства непосредственно на поиск новых месторождений.
Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
