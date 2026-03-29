В Петрозаводске состоится фестиваль молодого искусства

Фестиваль молодого искусства «Берег. Арт» пройдет 11 и 12 апреля в Петрозаводске при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Республики Карелии.
Программа разработана по трем направлениям: танцоры, творцы и исполнители. Участники смогут доработать собственные проекты, получить профессиональную обратную связь и представить результаты своей работы. А у молодых людей от 14 до 35 лет еще будет возможность подать заявку на конкурс «Росмолодежь. Гранты» и получить финансовую поддержку для реализации своего проекта в размере до 1 млн рублей. Регистрация на фестиваль открыта до 5 апреля по ссылке.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.