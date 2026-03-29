Амурского тигра, нападавшего на собак, отловили в Яковлевском округе Приморья

Сотрудники краевого охотнадзора отловили взрослого самца амурского тигра в ночь на 28 марта в селе Минеральное Яковлевского городского округа. В течение зимы хищник неоднократно приближался к жилью и охотился на домашних собак. При осмотре на месте у хищника обнаружили небольшую травму на передней лапе, сообщила пресс-служба краевого МинПрироды.
«Тигра доставили в Центр реабилитации диких животных “Тигр” в селе Алексеевка. Самец весит 210 кг, у него незначительная травма подушечки на одном из пальцев. Это не мешает тигру ходить и охотиться, рана быстро заживает естественным образом. Такие повреждения возможны в тайге и не вызывают у ветеринаров опасений», — говорится в сообщении.
Состояние тигра оценивается как удовлетворительное. Позже его могут выпустить в естественную среду обитания вдали от населённых пунктов с высокой плотностью копытных.
Для обеспечения безопасности населения и контроля за перемещениями хищника на него установили спутниковый ошейник. Это уже 11-й взрослый амурский тигр, изъятый из дикой природы в Приморье с начала 2026 года.
Напомним, 13 марта амурский тигр, напавший на человека в Чугуевском округе, был изъят сотрудниками охотнадзора. Хищника поймали на окраине села Берёзовка.