В горах Алматы появился новый современный визит-центр

Центр построили к 30-летию нацпарка. Его главная цель — сделать отдых в горах удобнее и интереснее для жителей и туристов.
«На территории визит-центра предусмотрели современные общественные туалеты, пункт общественного питания, зону тимбилдинга и проведения мастер-классов, а также пространства для образовательных и культурных программ на открытом воздухе для школьников, государственных и частных групп. В центре представили сувенирную продукцию и фирменный мерч национального парка с новой коллекцией, а также обновленную навигацию и элементы брендирования территории, направленные на популяризацию природного парка», — говорится в сообщении пресс-службы акимата Алматы.
Ожидается, что «Бұтақты» станет местом для экологических мероприятий, образовательных программ и отдыха на природе. Отмечается, что развитие экотуризма одно из приоритетных направлений для Алматы.