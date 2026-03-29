Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В горах Алматы появился новый современный визит-центр

В Бутаковском ущелье открыли новый визит-центр «Бұтақты». Проект реализовала компания «Туранга Групп» совместно с Иле-Алатауским национальным парком при поддержке акимата Алматы.

Источник: Курсив

Центр построили к 30-летию нацпарка. Его главная цель — сделать отдых в горах удобнее и интереснее для жителей и туристов.

«На территории визит-центра предусмотрели современные общественные туалеты, пункт общественного питания, зону тимбилдинга и проведения мастер-классов, а также пространства для образовательных и культурных программ на открытом воздухе для школьников, государственных и частных групп. В центре представили сувенирную продукцию и фирменный мерч национального парка с новой коллекцией, а также обновленную навигацию и элементы брендирования территории, направленные на популяризацию природного парка», — говорится в сообщении пресс-службы акимата Алматы.

Ожидается, что «Бұтақты» станет местом для экологических мероприятий, образовательных программ и отдыха на природе. Отмечается, что развитие экотуризма одно из приоритетных направлений для Алматы.