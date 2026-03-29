Бесплатный полис под новым соусом

Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев предлагает эти две системы объединить, предложив новый гибридный полис под условным названием «ОМС+». Помимо базовых гарантий, он будет включать в себя и некоторые дополнительные услуги. Получить его сможет любой желающий, заплатив определенную сумму.
В Москве перечень бесплатных медицинских услуг регулярно расширяется. Так, в нынешнем году в него вошли анализ на липопротеины, тест на вирус папилломатоза, пересадка почки и генетический скрининг беременных. Но в регионах возможности медицины скромнее. И те, кто готов раскошелиться на «ОМС+», получат бонусы в виде, скажем, стоматологической помощи с использованием лучших материалов для протезирования, а также обследование и консультации узких специалистов без очереди. Для начала эту новую модель предполагается обкатать в каком-нибудь одном регионе.
Евгений Уфимцев проводит параллель со страхованием гражданской ответственности водителей. Стандартный полис ОСАГО гарантирует выплаты пострадавшим до 400 тысяч рублей, но при желании можно застраховаться и на миллион. Только корректно ли такое сравнение? ОСАГО оплачивает водитель, дополнительное страхование лишь увеличивает лимит выплат. А полис ОМС гражданину предоставляет государство, которое, согласно Конституции, гарантирует право каждого на бесплатную медицинскую помощь.
Да, расходы на здравоохранение постоянно увеличиваются. Но рост этот скорее формальный, отражающий инфляцию.
Совсем иная ситуация с личными тратами людей на медицинское обслуживание. По данным Росстата, в 2024 году россияне купили лекарств на 2,5 триллиона рублей. К этой цифре добавьте еще 1,6 триллиона — это платные услуги. Для сравнения: из бюджетов всех регионов страны на здравоохранение было выделено 2,2 триллиона рублей. Причем показательны не только абсолютные цифры, но и динамика: траты граждан на врачей и лекарства растут значительно быстрее.
На самом деле россияне уже несут значительную часть бремени расходов на здравоохранение. Несмотря на декларации о гарантиях бесплатной помощи, платная медицина наступает. И предложение софинансировать свою медстраховку — это очередной, пусть и завуалированный, шаг в том же направлении. Как, кстати, и недавняя инициатива заставить неработающее население платить за полисы ОМС.
Но ведь экономить можно не только за счет простых граждан. Те же страховые компании живут на деньги, выделяемые на здравоохранение. Большой вопрос, какова их реальная эффективность и нужны ли они вообще. Ведь государственные и муниципальные лечебные учреждения можно финансировать напрямую, как с недавних пор финансируются федеральные медцентры. Исключение такой «страховой прокладки» между государством и медицинскими работниками позволило бы существенно сэкономить.
Было бы любопытно узнать, какой видится страховщикам стоимость полиса «ОМС+». Боюсь, что она может неприятно удивить — ведь в стоматологической помощи нуждаются практически все, а материалы для зубопротезирования чрезвычайно дороги. И все же главное в медицинском страховании — доступность современной высокотехнологичной помощи, возможность без проволочек сделать дорогие операции, которые спасают жизнь и незастрахованному человеку часто просто не по карману. Ради такой цели действительно стоило бы расширять полис ОМС. А предложение доплачивать за качество и своевременность может снизить уровень базовой медицинской помощи: «Раз не захотел платить, на многое не рассчитывай».