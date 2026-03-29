Бесплатный полис под новым соусом

Было бы любопытно узнать, какой видится страховщикам стоимость полиса «ОМС+». Боюсь, что она может неприятно удивить — ведь в стоматологической помощи нуждаются практически все, а материалы для зубопротезирования чрезвычайно дороги. И все же главное в медицинском страховании — доступность современной высокотехнологичной помощи, возможность без проволочек сделать дорогие операции, которые спасают жизнь и незастрахованному человеку часто просто не по карману. Ради такой цели действительно стоило бы расширять полис ОМС. А предложение доплачивать за качество и своевременность может снизить уровень базовой медицинской помощи: «Раз не захотел платить, на многое не рассчитывай».