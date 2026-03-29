Жителей Иркутской области предупредили о новом способе мошенничества. Аферисты начали создавать сайты, на которых якобы предлагают подписку для просмотра фильмов и сериалов за 10−12 рублей. Однако после оплаты у пользователей списываются крупные суммы. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
— Суть схемы состоит в том, что мошенники маскируются под пиратские ресурсы, но формально все выглядит как добропорядочный сервис: есть пользовательское соглашение, в котором указаны условия подписки. Сайты обещают пользователям бесплатный доступ к контенту, который защищен авторскими правами. Прежде чем завести пользователя в ловушку, мошенники проводят его через один или несколько промежуточных сайтов. После запуска плеера с выбранным фильмом на экране высвечивается надпись: «Для продолжения просмотра требуется регистрация», — говорится в сообщении.
Когда пользователь вводит номер телефона, происходит переадресация на страницу оплаты, для оформления подписки предлагают заплатить 10−12 ₽ Никаких дополнительных пояснений перед оплатой не приводится. Мошенники используют автопродление и в итоге у пользователей помимо 10 рублей за «пробный период» списывают 360 рублей каждую неделю. В итоге в месяц такая «подписка» обходится в 1500 тысячи рублей.