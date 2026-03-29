На Ямале откроют новые центры патологии речи

Новые центры патологии речи откроют в Тарко-Сале и Надыме в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в департаменте здравоохранения региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Так, в Тарко-Сале центр откроют в новой строящейся детской поликлинике. Там установят технику для психоречевого развития и вспомогательных занятий, оборудуют зал сенсорной интеграции. В учреждении вести прием будут детский психиатр, невролог, психолог и логопед.
А в Надыме сейчас определяют площадку для центра. В выбранном помещении установят необходимое оборудование. С детьми там будут заниматься детский психиатр, логопед, психолог, специалисты по лечебному массажу и ABA-терапии.
Уточняется, что сейчас на Ямале работают три центра патологии речи. Они расположены в Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде. Лечение в них получили почти 3 тысячи детей. У большинства юных пациентов врачи отметили значительные улучшения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.