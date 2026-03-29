ФНС начнет блокировать счета россиян за несданную декларацию

Юрист и член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева рассказала, что ФНС России после 20 мая 2026 года сможет блокировать счета граждан, которые вовремя не подали декларацию о доходах за 2025 год. Она пояснила, что право на блокировку возникает через 20 рабочих дней после окончания срока подачи декларации, который приходится на 30 апреля, и действует три года.
Мучараева уточнила, что декларировать доходы нужно при продаже недвижимости до минимального срока владения, получении дорогих подарков от чужих лиц, выигрыше от 4000 рублей, сдаче имущества в аренду или доходах из-за рубежа. Она добавила, что декларацию обязаны сдавать также ИП, нотариусы частной практики и адвокаты с кабинетами.
Она отметила, что налог можно оплатить до 15 июля 2026 года, а если счета были заблокированы, ограничения снимаются сразу после подачи декларации, решение о снятии принимает налоговый орган на следующий рабочий день.
Мучараева также подчеркнула, что постановление о блокировке счетов можно оспорить сначала в административном, затем в судебном порядке и соблюдение сроков подачи декларации позволяет избежать проблем с операциями по счетам, передает РИА Новости.
Министру финансов России Антону Силуанову поступило письмо с инициативой внедрить механизм автоматического начисления налоговых вычетов по востребованным категориям. Соответствующее обращение направил вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов.