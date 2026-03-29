ФНС начнет блокировать счета россиян за несданную декларацию

Юрист и член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева рассказала, что ФНС России после 20 мая 2026 года сможет блокировать счета граждан, которые вовремя не подали декларацию о доходах за 2025 год. Она пояснила, что право на блокировку возникает через 20 рабочих дней после окончания срока подачи декларации, который приходится на 30 апреля, и действует три года.