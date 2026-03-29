Автомобиль протаранил толпу пешеходов в британском городе Дерби

В британском городе Дерби мужчина въехал в толпу пешеходов в центре города. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщила местная полиция.

— Инцидент с участием черного автомобиля Suzuki Swift произошел сегодня около 21:30 (00:30 29 марта по московскому времени — прим. «ВМ») на улице Фрайар Гейт, — говорится в заявлении.

Там уточнили, что в результате инцидента пострадали несколько человек. В полиции добавили, что некоторые из пострадавших получили серьезные травмы, после чего их госпитализировали.

23 марта легковой автомобиль влетел в толпу людей в Калининградской области. В результате аварии пострадали три пешехода. Всех пострадавших госпитализировали.

6 января автобус въехал в толпу ультраортодоксальных протестующих в Израиле, один человек погиб. Также в результате происшествия несколько человек пострадали.