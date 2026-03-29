На Волгоградскую область обрушится первая весенняя гроза

О погоде на последние дни марта рассказали в Волгоградском ЦГМС. По данным синоптиков, в понедельник жителей региона ждет кратковременный дождь и ветер до 8−13 м/с, а во вторник на область обрушится первая весенняя гроза.
Температура днем 30 марта ожидается в районе +14…+19º, в Волгограде — +16…+18º. 31 марта по области — +11…+16º, местами до +21º. В областном центре — +15…+17º. По ночам столбик термометра будет опускаться до +10º и даже до +5º.
