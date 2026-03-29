В поселке Параньга в Марий Эл отремонтируют детскую школу искусств

Капитальный ремонт детской школы искусств в поселке Параньга в Республике Марий Эл проведут по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры, печати и по делам национальностей региона.
В учреждении появятся два больших светлых оснащенных зала хореографии вместо одного маленького, кабинет живописи и библиотека для специальной литературы. Работы рассчитаны на 2026−2027 годы.
«Капитальный ремонт Параньгинской детской школы искусств — важный шаг в создании современной культурной среды на селе. Обновленное учреждение позволит юным жителям района получать качественное дополнительное образование в комфортных условиях, что напрямую соответствует задачам национального проекта “Семья” и федерального проекта “Семейные ценности и инфраструктура культуры”. Мы держим на контроле каждый этап работ — от подготовки проектной документации до приемки объектов, потому что от этого зависят качество жизни наших граждан и будущее культуры региона», — отметили в ведомстве.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.