Газ перекроют на день: жителей Астаны предупредили о важных мерах

Астанчанам дали срочное предупреждение.

Источник: Baigenews

Жителям Астаны рекомендовали перекрыть газовые краны из-за плановых работ, чтобы избежать возможных поломок счётчиков и оборудования, передает BAQ.KZ.

30 марта в столице запланировано подключение новых газопроводов к действующим сетям. В связи с этим в городском центре мониторинга и оперативного реагирования акимата предупредили: жителям ряда улиц необходимо заранее перекрыть аварийные газовые краны.

Как пояснили в ведомстве, эта мера нужна для того, чтобы снизить риск повреждения газовых счётчиков и другого оборудования.

Просим вас перекрыть аварийные газовые краны, расположенные снаружи дома — в месте входа газопровода. После завершения работ абоненты получат уведомление о восстановлении подачи газа, — говорится в сообщении.

Работы пройдут 30 марта с 09:00 до 18:00 и затронут следующие улицы:

Басықара батыр Нұрбесік Бақтыбай Ақын Құлтума Ақын Танжарық Жолдыұлы Базарлық Ақтолқын Бастаңғы Сұлама орамы Ізенді орамы Болашақ

Также жителей предупредили: до завершения работ нельзя самостоятельно открывать наружные газовые краны. Это может привести к поломке приборов учёта газа и другого оборудования.