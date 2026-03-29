Газ перекроют на день: жителей Астаны предупредили о важных мерах

Жителям Астаны рекомендовали перекрыть газовые краны из-за плановых работ, чтобы избежать возможных поломок счётчиков и оборудования, передает BAQ.KZ.
30 марта в столице запланировано подключение новых газопроводов к действующим сетям. В связи с этим в городском центре мониторинга и оперативного реагирования акимата предупредили: жителям ряда улиц необходимо заранее перекрыть аварийные газовые краны.
Как пояснили в ведомстве, эта мера нужна для того, чтобы снизить риск повреждения газовых счётчиков и другого оборудования.
Просим вас перекрыть аварийные газовые краны, расположенные снаружи дома — в месте входа газопровода. После завершения работ абоненты получат уведомление о восстановлении подачи газа, — говорится в сообщении.
Работы пройдут 30 марта с 09:00 до 18:00 и затронут следующие улицы:
Басықара батыр Нұрбесік Бақтыбай Ақын Құлтума Ақын Танжарық Жолдыұлы Базарлық Ақтолқын Бастаңғы Сұлама орамы Ізенді орамы Болашақ
Также жителей предупредили: до завершения работ нельзя самостоятельно открывать наружные газовые краны. Это может привести к поломке приборов учёта газа и другого оборудования.