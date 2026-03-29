Алексея Токарева назначили и.о. главврача больницы № 1 в Арзамасе

Алексея Токарева назначили исполняющим обязанности главного врача городской больницы № 1 Арзамаса. Информацию предоставила пресс-служба окружной администрации.
Ранее больницей руководила Людмила Красникова — она проработала на этой должности 25 лет. Недавно она сложила полномочия и перешла на наставническую работу. Общий медицинский стаж Людмилы Красниковой насчитывает 40 лет.
Ранее мы писали, что руководителем Нижегородской больницы имени Семашко назначен Сергей Гамаюнов. При этом он сохранит должность директора онкологического диспансера.