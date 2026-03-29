Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексея Токарева назначили и.о. главврача больницы № 1 в Арзамасе

Прежний руководитель сложила полномочия и перешла на наставническую работу.

Алексея Токарева назначили исполняющим обязанности главного врача городской больницы № 1 Арзамаса. Информацию предоставила пресс-служба окружной администрации.

Ранее больницей руководила Людмила Красникова — она проработала на этой должности 25 лет. Недавно она сложила полномочия и перешла на наставническую работу. Общий медицинский стаж Людмилы Красниковой насчитывает 40 лет.

Ранее мы писали, что руководителем Нижегородской больницы имени Семашко назначен Сергей Гамаюнов. При этом он сохранит должность директора онкологического диспансера.