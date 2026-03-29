Ряд стран мира перешел на летнее время

Теперь минское время отличается от среднеевропейского на один час (вместо двух).
Из европейских стран не переводят часы с зимнего на летнее время и обратно только Россия, Беларусь и Исландия.
Единое правило перехода на летнее и зимнее время действует в ЕС с 1996 года.
В 2018 году Европарламент выступил с инициативой отменить перевод часов на летнее время (на час вперед) и на зимнее время (на час назад). Еврокомиссия идею поддержала. Однако, несмотря на одобрение обоими органами, реализовать ее не удалось.
Белорусские власти отказались от перевода на сезонное время в 2011 году. Подчеркивалось, что данное решение было принято после аналогичного решения России.
Переход на летнее время: за и против
Сторонники данной процедуры полагают, что она имеет ряд плюсов, в частности, экономит электроэнергию, увеличивает длительность светового дня и уменьшает вредные выбросы.
Противники перевода часов считают, что в современном мире люди ведут слишком разный образ жизни, поэтому экономия электроэнергии получается незначительной. В высокотехнологических сферах перевод часов обходится дорого, и, помимо того, он резко меняет биологические ритмы людей и вредит здоровью.