Ряд стран мира перешел на летнее время

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Ряд стран перевел стрелки часов на час вперед в ночь с субботы на последнее воскресенье марта, сообщает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Теперь минское время отличается от среднеевропейского на один час (вместо двух).

Из европейских стран не переводят часы с зимнего на летнее время и обратно только Россия, Беларусь и Исландия.

Единое правило перехода на летнее и зимнее время действует в ЕС с 1996 года.

В 2018 году Европарламент выступил с инициативой отменить перевод часов на летнее время (на час вперед) и на зимнее время (на час назад). Еврокомиссия идею поддержала. Однако, несмотря на одобрение обоими органами, реализовать ее не удалось.

Белорусские власти отказались от перевода на сезонное время в 2011 году. Подчеркивалось, что данное решение было принято после аналогичного решения России.

Переход на летнее время: за и против

Перевод часов дважды в год (на так называемое «летнее» и «зимнее» время) применяется примерно в 70 странах мира. Переходят на летнее/зимнее время в основном государства Европы, США, Канада, несколько стран Южной Америки и Севера Африки, а также часть Австралии.

Сторонники данной процедуры полагают, что она имеет ряд плюсов, в частности, экономит электроэнергию, увеличивает длительность светового дня и уменьшает вредные выбросы.

Противники перевода часов считают, что в современном мире люди ведут слишком разный образ жизни, поэтому экономия электроэнергии получается незначительной. В высокотехнологических сферах перевод часов обходится дорого, и, помимо того, он резко меняет биологические ритмы людей и вредит здоровью.

