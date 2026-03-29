Пермская «Звезда-2005» в Москве победила «Чертаново»

Пермская «Звезда-2005» удачно стартовала в чемпионате России по футболу среди женских команд Суперлиги. После первых матчей пермячки занимают четвертое место в турнирной таблице. Возглавляет розыгрыш ЦСКА, не потерявший очков во всех трех сыгранных матчах.
Третий тур «Звезда-2005» провела в Москве и победила «Чертаново» со счетом 1:0 (1:0). Единственный мяч после исполнения 11-метрового удара забила Еременко. Соперницы имели возможность отыграться в конце встречи, но Шкалова не смогла точно пробить пенальти.
Следующий матч «Звезда-2005» проведет в Перми 25 апреля против казанского «Рубина».