Волгоград ждет первая весенняя гроза и потепление до +21

Весна в Волгоградской области, наконец, покажет свой характер с первой грозой. Жителей региона ждут кратковременные дожди и грозы в последний день марта, сообщает сайт volgograd.kp.ru. По данным Волгоградского ЦГМС, осадки могут начаться уже сегодня, 29 марта, и продлятся в начале новой рабочей недели.
Несмотря на дожди, причин для грусти нет, ведь это будет сопровождаться значительным потеплением. Дневная температура воздуха в ближайшие дни поднимется до комфортных +19 градусов. А к 31 марта, после того как пройдет гроза, столбик термометра и вовсе покажет приятные +21 градус.