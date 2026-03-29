Страшное ДТП разбудило жителей целого микрорайона в Кишиневе: На место происшествия выехали три машины скорой помощи

Ночное ДТП в Кишиневе: на месте работали сразу три экипажа скорой помощи.
Авария произошла в ночь на 29 марта в Кишиневе, на Ботанике, сообщают очевидцы.
На место происшествия в районе пересечения проспекта Дачия и улицы Дечебал, прибыли полиция и сразу три кареты скорой помощи.
ОБНОВЛЕНО в 11:01 29 марта 2026.
Авария на бульваре Дачия в Кишиневе произошла сегодня ночью около 3:00.
По предварительной информации, полученной на месте происшествия, 26-летний молодой человек, находившийся за рулем Mercedes, по неизвестным пока причинам столкнулся с Toyota, принадлежащей службе такси и управляемой 23-летним молодым человеком.
В результате столкновения водитель Toyota и его 20-летний пассажир были доставлены в больницу.
Водитель Mercedes отказался пройти тест на алкоголь и был задержан на 72 часа.
По факту происшествия было начато расследование с целью установления всех обстоятельств аварии, сообщает полиция.