Работал без договора: омич через суд взыскал зарплату с владельцев ресторана

Куйбышевский районный суд Омска удовлетворил иск местного жителя к владельцам ресторан-бара на улице Маркса. Мужчина добился официального признания трудовых отношений и выплаты задолженности по заработной плате.
История началась в июле 2024 года, когда истец устроился официантом. Несмотря на работу, трудовой договор с ним так и не оформили. Зарплату выдавали наличными. С ноября 2024 года мужчина продолжил трудиться в том же заведении, но уже под управлением другой компании. К лету 2025 года образовалась задолженность за несколько месяцев.
В суде представители ответчиков утверждали, что трудовых отношений не было, ссылаясь на договор с индивидуальным предпринимателем. Однако истец предоставил переписку в мессенджерах, графики смен, а также показания свидетелей — бывших сотрудников ресторана.
Суд установил, что фактические трудовые отношения имели место: мужчина выполнял конкретную функцию, подчинялся правилам распорядка и получал вознаграждение. По решению суда работодатели обязаны внести записи в трудовую книжку истца и перечислить страховые взносы.
С одной из компаний в пользу работника взыскано более 111 тысяч рублей задолженности по зарплате. Решение подлежит немедленному исполнению. Кроме того, с каждого ответчика взыскано по 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.