В Пулково сообщили о задержках более 20 рейсов из-за ограничений

Из-за ограничений, вводившихся утром 29 марта, в петербургском аэропорту Пулково задержаны более 20 рейсов, 18 отменены, сообщила пресс-служба аэропорта.
«На текущий момент более двух часов задержано более 20 рейсов. Также 18 рейсов отменены», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что пассажирам, которые ожидают рейсов, предоставляют складные стулья в качестве дополнительных мест для размещения. Для помощи пассажирам в очередях в кассы авиакомпаний направлены агенты по гостеприимству.
Утром 29 марта в аэропорту Пулково приостановили полеты для обеспечения безопасности. Их возобновили спустя полтора часа после введения ограничений. Перед этим в аэропорту также вводили режим приема и выпуска воздушных судов по согласованию.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее отмечал, что с 22 марта регион подвергается беспрецедентным налетам дронов.
