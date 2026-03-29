В Пулково сообщили о задержках более 20 рейсов из-за ограничений

Из-за ограничений, вводившихся утром 29 марта, в петербургском аэропорту Пулково задержаны более 20 рейсов, 18 отменены, сообщила пресс-служба аэропорта.

Источник: РБК

«На текущий момент более двух часов задержано более 20 рейсов. Также 18 рейсов отменены», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пассажирам, которые ожидают рейсов, предоставляют складные стулья в качестве дополнительных мест для размещения. Для помощи пассажирам в очередях в кассы авиакомпаний направлены агенты по гостеприимству.

Утром 29 марта в аэропорту Пулково приостановили полеты для обеспечения безопасности. Их возобновили спустя полтора часа после введения ограничений. Перед этим в аэропорту также вводили режим приема и выпуска воздушных судов по согласованию.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее отмечал, что с 22 марта регион подвергается беспрецедентным налетам дронов.

